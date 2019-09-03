بالأسماء... المرشحون لحقائب حكومة حمدوك في السودان

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت مصادر سودانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قائمة الوزراء التي تم التوافق حولها بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير، ضمت كافة الحقائب الوزارية، باستثناء 3 حقائب وزارية ثانوية.

وضمت قائمة الترشيحات في حكومة عبد الله حمدوك المنتظرة، وفقا لمصادر في لجنة الترشيحات، 14 حقيبة وزارية، بينما رشح الجيش السوداني كلا من جمال عمر، لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي، لشغل حقيبة وزارة الداخلية. وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

ومن المقرر أن يعرض حمدوك قائمة المرشحين على المجلس السيادي لاعتمادها.

وفيما يلي قائمة المرشحين التي تم التوافق عليها بين حمدوك وقوى الحرية والتغيير:

الخارجية: أسماء محمد عبدالله.

التجارة والصناعة: مدني عباس.

وزارة مجلس الوزراء: عمر مانيس.

الشباب والرياضة: ولاء البوشي.

الصحة: أكرم علي التوم.

المالية والاقتصاد: إبراهيم أحمد البدوي.

الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح.

العدل: محمد عبد السلام.

الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح.

التربية والتعليم: محمد الأمين التوم.

التعليم العالي: انتصار صغيرون.

التنمية الاجتماعية والعمل: لينا الشيخ.

الزراعة والموارد الطبيعية: عبد الله عيسى زايد.

الري والموارد المائية: ياسر عباس محمد علي.

الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح.

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن، في وقت سابق، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي كان مقررا، في وقت سابق.