الحوثي يخزّن الطائرات المسيّرة بين السكان

المصدر: الرياض - وكالات

نجحت اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة في تهدئة الأوضاع بعدد من المناطق جنوب اليمن.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن اللجنة المشتركة عملت على تهدئة الأوضاع في عدة مناطق يمنية، وإن قوات سعودية وصلت إلى محافظة شبوة لتهدئة الأوضاع، معرباً عن تقديره لاستجابة كافة الأطراف اليمنية لدعوة وقف إطلاق النار في محافظة عدن.

وأوضح المالكي أن الميليشيا تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيّرة في المناطق السكنية. وكشف الناطق باسم التحالف حقيقة الموقع المستهدف في ذمار، وقال: «الموقع المستهدف في ذمار هدف عسكري مشروع». وأردف: «الميليشيا الحوثية تتحمّل المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا الموقع كموقع إخفاء قسري للمواطنين اليمنيين».