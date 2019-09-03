بدعم إماراتي.. مستشفى المواسط يجري نحو 1000 عملية جراحية

المصدر: عدن - البيان

تواصل دولة الإمارات دعمها للقطاع الصحي في اليمن، حيث تكفلت بإجراء نحو ألف عملية جراحية كبرى وصغرى في مستشفى المواسط الريفي خلال الشهور الستة الماضية، إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى، من فحوص وأشعة للآلاف من مرضى ريف محافظة تعز اليمنية.

وأشاد مدير مستشفى المواسط د. سيف مقبل بدعم دولة الإمارات الذي أسهم في عودة المستشفى إلى تقديم خدماته الطبية لمرضى ريف محافظة تعز، في إطار النهج الإماراتي الداعم للشعب اليمني، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى ومكتب الصحة بالمواسط خلال شهر أغسطس الماضي - عن الخدمات التي قدمها المستشفى خلال الأشهر الستة - أن عدد المراجعين لإجراء المعاينة والفحوص بلغ 18.953 شخصاً، والمختبر 11.932، والصيدلية 7161، إضافة إلى الآلاف من الحالات في أقسام الأشعة والولادة والأنف والأذن والحنجرة والموجات الصوتية والصحة الإنجابية.