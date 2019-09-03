الاحتلال يهدم مسجداً ويشن حملة اعتقالات في الضفة

المصدر: الأراضي المحتلة - البيان، وكالات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجداً واعتقلت 19 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت وحدات القمع معتقل «جلبوع» واعتدت على الأسرى بشكل وحشي، في وقت اقتحم مستوطنون من عتاة الطرف المسجد الأقصى المبارك.

وهدم الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسجداً وغرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في منطقة خلة الشرباتي بحي جبل جوهر في الضاحية الجنوبية لمدينة الخليل. وقال الحاج جوهر الرجبي المشرف على بناء مسجد الأمة، إن مساحة المسجد 160 متراً مربعاً تقريباً ويحوي بئر مياه سعتها نحو 100 كوب مليء بالمياه، قد تم هدمها من قبل الاحتلال بذريعة عدم الحصول على تراخيص. وأشار إلى أن المسجد في المراحل الأخيرة من التشطيب والتعمير.

كما هدم الاحتلال غرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في المنطقة ذاتها، تعود ملكيتهما للمواطن الفلسطيني بلال عليان الرجبي.

واعتبرت وزارة الأوقاف، في بيان، أن هدم المسجد في الخليل عدوان على المقدسات الإسلامية، وعلى مشاعر المسلمين في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وهي جريمة تمس بحق المسلم الفلسطيني في حرية أدائه لعبادته، ويعاقب عليها في القانون الدولي.

في سياق آخر، نفذ مستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب بأن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا ساحات الأقصى وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

واعتقلت قوّات الاحتلال 19 فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية بدعوى مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن معتقل «جلبوع» تعرض لاقتحام وحشي، لم يحدث من قبل، وفقاً لشهادات الأسرى، حيث تم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم، وتخريب ممتلكاتهم بشكل همجي واستفزازي.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى تفاجأوا في ساعات الفجر الأولى باقتحام وحدات القمع الخاصة (المتسادا ودرور واليمام) للسجن، وتحديداً لغرف الأسرى في أقسام (1، 5)، حيث دخلوا بأعداد كبيرة ومارسوا كل أشكال العنف والهمجية، وأن الاقتحام لم يحدث بهذا الشكل منذ سنوات.

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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أكثر من 200 أسير في معتقل «ريمون» الإسرائيلي شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل «الدامون» الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.