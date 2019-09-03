«الجنائية» تأمر بإعادة التحقيق بشأن «مافي مرمرة»

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

أمرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية عدوانها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة في 2010.

وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتّخاذ قرار بحلول ديسمبر بشأن مسألة إعادة النظر في القضية. وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة «على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019» مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول إغاثي كانت من ضمنه السفينة «مافي مرمرة» لعدوان من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.