المصدر: بغداد - البيان

قررت السلطات العراقية، أمس، تعليق عمل قناة «الحرة» لفترة ثلاثة أشهر، على خلفية تقرير استقصائي حول فساد رجال دين. وبثت «الحرة» تقريراً وثائقياً مدته 25 دقيقة بعنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق، مؤسسات لا يجرؤ على مراقبتها أحد، تتحصن خلف عقائد الناس، وتتسلح بالقباب والعمائم. الحرة تتحرى وتفتح ملف الفساد الديني في العراق».

وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الجهة الحكومية التي تنظم البث المرئي والمسموع في البلاد، بياناً أكدت فيه «تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر» من دون إيقاف بثها.