المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها إزاء نقل 1600 نازح داخل العراق في إطار سعي السلطات لإغلاق المخيمات بشكل عاجل، الأمر الذي يثير مخاوف الجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، مارتا رويدس: «أشعر بقلقٍ إزاء الافتقار إلى التنظيم والتواصل الجيد مع المجتمعات المتضررة والشركاء في المجال الإنساني».

وأضافت: «مع الاعتراف برغبة حكومة العراق المعلنة للنازحين في العودة إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة، يجب أن تتم جميع عمليات العودة ضمن الأطر المتفق عليها مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الإنسانية».