الحرية والتغيير لـ«البيان»: إعلان تشكيل الحكومة السودانية خلال أيام

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

أعلن قياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير عن اقتراب موعد إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وكشفا عن ترشيحات طرحها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لخمس وزارات يجري التشاور حولها بين مكوناتها المختلفة.

وأكد عضو اللجنة الفنية للترشيحات بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين اكتمال المشاورات الفنية بشأن الحكومة الانتقالية وأن لجنته قدمت تصورها بشكل متكامل، وقال في تصريح لـ«البيان» إن الأمر بات بيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال إنهم بدأوا مناقشة ترشيحات دفع بها رئيس الوزراء لبعض الوزارات، وتوقع أن تتم تسمية أعضاء مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بدوره كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل في تصريح لـ«البيان» عن اجتماع للمجلس المركزي للتكتل لبحث مقترحات تقدم بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تتعلق بشأن بعض الترشيحات، وقال إن حمدوك تقدم بخمسة مرشحين لشغل مناصب وزارية في الحكومة المرتقبة، حيث تشمل ترشيحات حمدوك أسماء لوزارات من بينها (الشؤون الاتحادية والحكومات المحلية، الخارجية، الصناعة).

وقال فيصل إن رئيس الوزراء طالب في مقترحاته بضرورة إحداث موازنة في التمثيل من حيث النوع والجغرافيا، واقترح سيدة لشغل منصب وزير الخارجية، كما شملت ترشيحاته تمثيل لأقاليم النيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان ضمن طاقم وزارته، وأكد أن اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيحسم تلك الملاحظات، وتوقع أن يتم إعلان التشكيل الوزاري صباح اليوم الثلاثاء.