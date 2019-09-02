الإمارات: التحالف مستمر في الحرب على الإرهاب باليمن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكدت الإمارات أنها ستواصل العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات له على «تويتر»، إن «التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني مثل القاعدة وداعش».

وأشار قرقاش إلى أنه من المهم أن تقبل وتشارك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي للحد من التوتر وتجنّب التصعيد. في الأثناء، خرج الآلاف من سكان محافظة تعز في تظاهرة حاشدة للتنديد بمساعي حزب الإصلاح إلى فتح جبهة مواجهات مع قوات الجيش في منطقة الحجرية، وحرف بوصلة الحرب عن وجهتها الأساسية مع ميليشيا الحوثي.