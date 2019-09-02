أمير الكويت والسيسي يتفقان على التعاون لمواجهة الإرهاب

المصدر: الكويت - البيان، وكالات

اتفق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، أمس، على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب. وعقد الجانبان جلسة مباحثات، تناولت استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون.

كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. وأشاد أمير الكويت بما تتسم به العلاقات الكويتية المصرية من أخوة وصداقة وروابط تاريخية. بدوره، ثمّن السيسي جهود الكويت للتوصل لتسوية سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي.

وصرّح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة، المستشار محمد ضيف الله شرار، بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها، وتوسيع أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وبحث قضايا الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدوره، أكّد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية، والدور المقدر الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.

إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات، لاسيما على المستوى البرلماني. ووفق الناطق، فقد أكّد السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.