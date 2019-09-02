ميليشيا الحوثي تقصف مجمعاً صناعياً في الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

جددت ميليشيا الحوثي، قصف مجمع «إخوان ثابت» التجاري والصناعي في محافظة الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن جرح عدد من العمال.

وذكرت مصادر عاملة في المصنع أن القصف المدفعي المكثف استهدف محطة التحلية في المصنع وألحق بها دماراً كبيراً، إضافة إلى جرح 5 عمال، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى الميداني في الدريهمي جنوب الحديدة لتلقي الإسعافات الأولية.

كما سقطت قذائف هاون أخرى أطلقتها الميليشيا على المجمع وسقطت في مصنع المواد الكرتونية، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة فيه. كذلك خلفت القذائف خسائر مادية فادحة في المصنع وعطلت خطوط الإنتاج فيه.

وسبق أن قصف الحوثيون أكثر من مرة مجمع «إخوان ثابت»، ما أسفر عن تدمير أجزاء واسعة من المصانع المتواجدة داخله. وكانت الميليشيا قد دمرت نهاية يوليو الماضي بأربع قذائف مدفعية مصنع الألبان داخل المجمع، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيه.

وقد عطل الاستهداف الحوثي المتكرر للمجمع خطوط الإنتاج في عدد من المصانع، وأعاق الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع والرامية لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج.

وتتواصل الخروقات والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في مدينة الحديدة، في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي تجاه التصعيد الخطير الذي تقوم به الميليشيا منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة. يذكر أن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي توصلوا إلى اتفاق الحديدة في إطار اتفاق استكهولم في ديسمبر 2018.