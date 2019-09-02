اجتماع طارئ

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي أن اجتماعاً طارئاً سيعقد لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، يوم غدٍ الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف أبو هولي إنه سيتم الاجتماع بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة ألكسو، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة أسيسكو، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل أونروا وأزمتها المالية.

وأضاف إن الاجتماع الطارئ سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل أونروا لثلاث سنوات قادمة والذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويض أونروا مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأمريكي الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.

وتابع د. أبو هولي إن المؤتمر سيقف أمام قرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالي عن أونروا في ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين في أونروا بتورطهم في قضايا فساد، لافتاً إلى أن المؤتمر سيبحث آلية لمعالجة هذا الملف.