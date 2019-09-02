قتلى بأعمال عنف وحريق داخل السفارة الرومانية في بغداد

المصدر: بغداد - وام

أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، إلى الشمال من العاصمة العراقية، بغداد، بأن مجموعة مسلحة هاجمت مخيماً للنازحين وسط مدينة الشرقاط بقنابل يدوية، دون وقوع أية إصابات. وقتل مدني بهجوم مسلح أثناء مروره في منطقة الشعلة شمال بغداد، بحسب مصدر في الشرطة العراقية.

كما فتح مسلحون نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني أثناء مروره في قضاء أبوغريب غرب بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وعثرت قوة أمنية على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين على جانب طريق جسر ديالى القديم جنوب العاصمة.

كما قتل مدني بانفجار عبوة ناسفة في ناحية العبارة شمال شرقي مركز المحافظة.

وفي محافظة البصرة، أسفر اندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة الفيحاء بقضاء شط العرب عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقتل شخص وأصيب اثنان بنزاع عشائري في قضاء الزبير شرق مدينة البصرة استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما أعلنت شرطة محافظة القادسية انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر في وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة محافظة القادسية انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر في وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة.

إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بإخماد حريق اندلع داخل السفارة الرومانية في بغداد دون حدوث إصابات، مشيراً إلى إخلاء 11 موظفاً من مبنى السفارة.