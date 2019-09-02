«الهيئة» تواجه انفلات «فيسبوك» بالمراقبة والتحذير

المصدر: تونس - البيان

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أن الهيئة راسلت المرشحين للانتخابات الرئاسية بخصوص الصفحات الممولة التي تدعمهم، وذلك على خلفية ما أثارته هذه الصفحات من جدل.

وأشار بفون إلى أن الهيئة راسلت المرشحين لمدها بقائمة الصفحات والمواقع باعتبار أن تمويلها يدخل في باب سقف التمويل الانتخابي.

وتحوّل «فيسبوك» إلى ساحة مواجهة بين حملات المرشحين يجري الاعتماد فيها على الأخبار الزائفة والصور والفيديوهات المفبركة.

وقال عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي إن الهيئة انطلقت في توجيه التنبيهات للصفحات الممولة على «فيسبوك» ضماناً لشفافية العملية الانتخابية.

وأوضح الجربوعي أن الهيئة تعمل على توفير ظروف متساوية لكل المرشحين، كما عبّر عن رفضه عمليات التشويه والسب التي تعتمدها عدة صفحات ممولة، مشدداً على ضرورة التركيز على البرامج، مشيراً إلى أن بعض الصفحات الممولة من قبل الأحزاب والمستقلين تقوم بعمليات التشويه والسب التي تستهدف بعض الخصوم السياسيين والمرشحين المخالفين.

بدورها، أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان عن اجتماع ممثلي رئيس الهيئة يوم الخميس الماضي بممثلي «فيسبوك» في تونس من أجل التنسيق حول الرقابة واستيفاء المعلومات عن الحملة الانتخابية للمرشحين والمرشحات على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان حملة نظيفة.

وأشارت إلى أن لوسائل الإعلام الحق في الولوج إلى هذه المعلومات واستخدامها للضغط من أجل تتبع المخالفين دون المس من سرية التحقيقات وسلطة الهيئات ومنها المكلفة بالانتخابات.