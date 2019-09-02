الأمم المتحدة تجدد دعمها العراق في المجالات كافة

المصدر: بغداد - وكالات

جددت الأمم المتحدة دعمها العراق في المجالات المختلفة، في وقت أكد الرئيس العراقي د. برهم صالح أمس ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمساندة العراق بدوره المحوري في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة.

وجاءت تصريحات صالح خلال استقباله ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وأكد صالح أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة العراق بدوره المحوري في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة,

من جانبها، جددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق في المجالات المختلفة، والاستمرار بتقديم المشورة والمساعدة، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.