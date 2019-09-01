السيسي: أمن الخليج من أمن مصر

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم "الأحد"، خلال لقائه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي.

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على هامش زيارته إلى الكويت وصلها "السبت".

وغادر الرئيس السيسي والوفد الرسمي المرافق له الكويت اليوم ، وذلك بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات رسمية مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.