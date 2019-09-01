قبائل يمنية تنتفض ضد مؤامرة «الإصلاح»

المصدر: عدن ـ البيان

انتفضت قبائل يمنية في أبين وشبوة ضد الميليشيات الإرهابية (الإصلاح، القاعدة وداعش)، في مؤشر على سقوط مؤامرة الحزب الإخواني بمحاولة تسليم المحافظات الجنوبية للتنظيمات الإرهابية.

وقتل وأصيب العشرات من قوات «الإصلاح» وحلفائه في كمائن نفذتها قبائل شبوة وأبين، أثناء فرارهم نحو مدينة عَتَق. بينما فرّ آخرون نحو مناطق جبلية محاذية. كما تعرضت قوات أخرى تابعة للميليشيات لكمين مسلح في منطقة خديْرة بأبين، بالتزامن مع كمين ثالث في منطقة العرِم في مديرية حَبّان.

وقالت مصادر يمنية لـ«البيان» إن الانتفاضة القبلية ستتوسع في الأيام المقبلة، وستشهد عمليات نوعية لإحباط المؤامرة الإخوانية بإعادة تنظيم القاعدة إلى المحافظات اليمنية المطلة على بحر العرب. وفي عدن، أحبطت قوات الحزام الأمني خلال يومين من الاستنفار، مخطط فوضى إخوانياً، حيث انتقلت أمس، إلى ملاحقة الخلايا التابعة للميليشيات التخريبية.

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