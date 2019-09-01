شهيد برصاص الاحتلال في خان يونس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

استشهد الشاب الفلسطيني بدر الدين نبيل موسى (25 عاماً)، أمس، متأثراً بجروحه التي أصيب بها أول من أمس جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت ذكرت تقارير أن البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة وصل إلى مستويات قياسية.



وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن نبيل موسى استشهد في مستشفى غزة الأوروبي متأثراً بجراحه. وكان نحو 87 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي أول من أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول السياج العنصري الفاصل في غزة.



اعتقالات تعسفية



على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة من داخل معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة.. فيما أصيب فلسطيني بجراح في الوجه جراء اعتداء المستوطنين عليه أثناء وجوده في أرضه جنوب بيت لحم إلى جانب اعتقال الاحتلال فلسطينيين اثنين في رام الله.

في غضون ذلك، أظهرت معطيات جديدة وثقها تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن البناء الاستيطاني في محيط القدس المحتلة وصل إلى مستويات قياسية مقارنة بالأعوام الـ20 الأخيرة. وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 24-30 من أغسطس الماضي إلى أن حكومة الاحتلال رفعت من وتيرة البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة.



وتيرة متصاعدة



ووثق التقرير خلال الفترة التي يغطيها أن الاحتلال واصل مخططاته الاستيطانية بوتيرة متصاعدة، ففي الأسبوع الماضي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة «دوليف» وسط الضفة الغربية المحتلة.

مستوطنات



أقامت إسرائيل منذ احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وفقًا للتقديرات عشرات المستوطنات في محيط مدينة القدس وأقامت فيها أكثر من 55 ألف وحدة سكنية على أقل تقدير، فيما طرأ خلال الفترة بين العامين 2017 و2018، تصاعد هائل في وتيرة البناء الاستيطاني في المدينة المحتلة، حيث تمت المصادقة على بناء 1861 وحدة استيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ 58% مقارنة بالعامين 2015 و2016 في ظل تفاوت كبير في تراخيص البناء الممنوحة للمقدسيين، الذين تتجاوز نسبتهم الـ38% من مجمل سكان القدس.