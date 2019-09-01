مصرع قائد ميليشيا الحوثي في محور صعدة بغارات التحالف

المصدر: عدن - البيان

لقي قائد ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة، مصرعه، بغارات جوية شنها التحالف العربي، خلال معارك مع القوات اليمنية في مديرية كتاف شرق المحافظة.

وذكرت مصادر عسكرية أن قائد محور صعدة لدى الميليشيا، العميد أمين الحميري، لقي مصرعه خلال المعارك الدائرة بين القوات اليمنية المسنودة بقوات التحالف، في مديرية كتاف شرق المحافظة، حيث كانت قوات الجيش وبإسناد من مقاتلات التحالف يستهدفون مواقع الميليشيا لفك الحصار عن وحدات من الجيش كانت قد حوصرت في منطقة وادي آل أبو جبارة.

ووفقاً لهذه المصادر فإن قائد الميليشيا كان على رأس مجاميع كبيرة لتعزيز المسلحين الذين يتولون حصار وحدات من القوات اليمنية، إلا أن القوات اليمنية ومقاتلات التحالف استهدفته فقتل مع مرافقيه، كما أدت الغارات إلى قطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي إلى المنطقة، كما استهدفت غارات التحالف تعزيزات إضافية للميليشيا بالمنطقة.

وتمكنت القوات اليمنية من السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات الميليشيا.