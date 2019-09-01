تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

المصدر: القدس المحتلة،بيروت - وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تعزيز وجود قواته على الحدود مع لبنان، وسط تصاعد التوتر.

وذكر الجيش في بيان أن قواته «البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية»، مضيفاً أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي. وأوضح البيان «تلقى جنود الاحتياط رسائل تتعلق بمواعيد انتشارهم».

يأتي هذا عقب إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة على مناطق عدة قرب الشريط الحدودي مع لبنان، سقطت بقايا إحداها داخل موقع للكتيبة الهندية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد (يونيفيل)، وفق ما أفاد الجيش اللبناني وناطق أممي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق قطاع من الحدود بين البلدين، كما أطلقت مواقعه العسكرية رشقات ثقيلة بشكل عشوائي، في أحدث حلقات التوتر على الحدود.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن إطلاق القنابل المضيئة تم فجراً فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا. كما أطلقت مواقع الجيش الإسرائيلي في «السماقة» و«العلم» و«المرصد» رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي.

وتردد في قرى العرقوب دوي سلسلة انفجارات مصدرها داخل مزارع شبعا المحتلة أحصي منها 12 انفجاراً، بحسب الوكالة اللبنانية.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل ميليشيات حزب الله جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، خشية قيام الميليشيات بأي هجوم.

وبات الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود، إذ ألغى الإجازات لجنوده العاملين شمالي البلاد، كما أصدر تعليمات للمزارعين بالابتعاد عن الأراضي القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، فضلا عن تسجيل تحركات عسكرية نشطة قبالة الحدود.

واختفت لفترة من الوقت الدوريات الإسرائيلية على الخط العسكري الموازي للخط الأزرق (الفاصل بين البلدين)، على طول المحور الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا.

وفي سياق التوتر المتصاعد، كشف الجيش الإسرائيلي عما سماه «تفاصيل مشروع للصواريخ الدقيقة تسلمته ميليشيات حزب الله من إيران»، ونشر صور وأسماء القائمين عليه من شخصيات لبنانية وإيرانية.