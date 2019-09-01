الناصر يمدد الطوارئ 4 أشهر

المصدر: تونس - البيان

أعلن في تونس عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أربعة أشهر إضافية، وورد في الجريدة الرسمية أن الرئيس المؤقت محمد الناصر أصدر أمراً يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 3 سبتمبر 2019 وإلى غاية 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وكان الناصر، قد قرّر يوم 2 أغسطس الماضي التمديد في حالة الطوارئ لمدّة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أغسطس وإلى غاية 2 سبتمبر 2019. يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلاً منذ إعلانها في 24 نوفمبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل 13 أمنياً وإصابة 16 آخرين.