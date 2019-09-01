ماس يعتزم زيارة مقر الاعتصام في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

كشف السفير الألماني في الخرطوم أولريش فيلهلم كلوكنر أن زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للسودان سوف تتضمن لقاءات مع صناع الثورة في البلاد وتفقد ميدان الاعتصام.

وقال السفير: «تأتي زيارة وزير الخارجية الألماني هذه تتويجاً ومتابعة لزيارة وفد ألماني للسودان قبل أسبوعين، وألمانيا تعتبر من أكثر الدول الأوروبية اهتماماً بالشأن السوداني، لذلك سعت للقدوم سريعاً لمتابعة تطورات الأوضاع عن قرب وتهنئة الحكومة الجديدة وتأكيد دعمها ومساندتها».

وأضاف: «سيكون في معية وزير الخارجية الألماني وفد من الخارجية الألمانية، إلى جانب وفد إعلامي كبير يتضمن محطات تلفاز رئيسية وأهم الصحف الألمانية، ونتوقع متابعة إعلامية كبيرة للزيارة باعتبارها حدثاً مهماً».