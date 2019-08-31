تركيا تُلغي التأشيرة الإلكترونية C1 للجزائريين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة النهار الجزائرية عن أن السلطات التركية ألغت منح التأشيرة الإلكترونية لقطاع واسع من الجزائريين، وهو ما يعني العودة بالعمل بنظام التأشيرة التقليدية.

وقالت الصحيفة إن الإجراء الجديد أعلنته الخطوط الجوية التركية، وشمل تأشيرة "سي 1" والتي تخص من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

و قال بيان للخطوط الجوية التركية إنه تم إلغاء العمل بالتأشيرة الإلكترونية من صنف "سي1"، بداية من أول أكتوبر القادم.

ومعروف أن هذا النوع من التأشيرة موجه للسياح ورجال الأعمال ويتم الحصول عليه عبر الانترنت، باستعمال جواز السفر وصورة شمسية.

واستثنى الإجراء الجديد للسلطات التركية صنف تأشيرة "بي1" وهي تلك الخاصة بالأشخاص أقل من 18 سنة وأكثر من 35 سنة.

وبحسب شركة الخطوط الجوية التركية، فإن تأشيرات صنف "بي 1" ما تزال معمولا بها وسارية المفعول، لكن بشروط.

وقالت الشركة إنها لن تقوم بتعويض التذاكر بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في التأشيرة ويجري ترحيلهم.

ويعتقد أن سبب هذه الإجراءات الجديدة، يعود إلى تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتخذون من تركيا نقطة عبور لدخول بلدان أوروبا.