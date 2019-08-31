قرقاش: المبادرة السعودية المخرج للأزمة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، وأن الحوار عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة: «البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة». وأضاف معاليه: «لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف، وحوار جدّة المقترح هو السبيل».