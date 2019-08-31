نهب حوثي مستمر لمساعدات برنامج «الأغذية العالمي» في صنعاء

المصدر: عدن - وكالات

قالت مصادر أمنية لوكالة «خبر» اليمنية، إن مشرفي ميليشيا الحوثي وعناصرها نهبوا المساعدات الغذائية الإغاثية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في العاصمة صنعاء لعدد من السجون في العاصمة.

وأضافت المصادر إن الميليشيا قامت بنهب الكثير من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وعدد من المنظمات المحلية ورجال الأعمال والتجار، والتي تقدم من وقت إلى آخر للسجناء والسجينات القابعين في سجون الميليشيا بالعاصمة صنعاء وبيعها لتجار محليين. ولفتت المصادر أن الميليشيا اكتفت بتوزيع القليل من الأرز كوجبة غداء للسجناء بشكل يومي للتغطية على عملياتها الممنهجة لسرقة المساعدات.

يأتي ذلك بعد يومين من نهب مشرفي الميليشيا والمسؤولين المحليين الموالين لها المساعدات الغذائية المقدمة للفقراء والمحتاجين من برنامج الأغذية العالمي لسكان العاصمة، وسجلوا كشوفاً بأسماء للحالات المستفيدة من البرنامج ضمت أغلبها عناصر الميليشيا والموالين لها وأقاربهم، فيما تجاهلت المستحقين من الفقراء والفئة المسحوقة.