توقّعات ببدء تنفيذ اتفاق الحديدة الأسبوع المقبل

المصدر: عدن - البيان

ذكرت مصادر سياسية يمنية أن تنفيذ خطة الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة من المرجح أن يبدأ الأسبوع المقبل بعد حصول المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على موافقة الجانب الحكومي وميليشيا الحوثي الإيرانية، على مقترحاته بهذا الخصوص.

وحسب المصادر التي تحدثت إليها «البيان» فإن اللقاءات التي عقدها المبعوث الدولي مارتن غريفيث، أفضت إلى موافقة الجانبين على البدء بتنفيذ الخطة الميدانية الأسبوع المقبل، والمتعلقة بخروج ميليشيا الحوثي من الموانئ الثلاثة والتحقق من تسلم وحدات خفر السواحل لتلك الموانئ وتولي مهمة تأمينها ودخول مراقبي الأمم المتحدة للإشراف على إدارتها ومراقبة الشحنات الواردة إليها، على أن يتبع ذلك الانسحاب من مدينة الحديدة، وتسلم عناصر الشرطة المحلية لمهمة الأمن فيها ونشر مراقبين دوليين على طول خطوط التماس بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي، وبجانبهم ضباط ارتباط من الجانبين لتثبيت وقف إطلاق النار.