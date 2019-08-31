الفرق الهندسية تفكك كمية ألغام حوثية جنوب الحُديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كميات من الألغام والقذائف التي زرعتها ميليشيا الحوثي في منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري، بحسب موقع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أن الفرق الميدانية تمكنت من تفكيك ونزع كمية الألغام والقذائف من منطقة المسناء، فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة التي تنتشر بشكل كبير.

وسبق أن قامت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مختلف مناطق محافظة الحديدة وتم تفجيرها في وقت لاحق.