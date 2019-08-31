مصر تعلن اختتام مناورات «حماة الصداقة» في روسيا

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري، أمس، اختتام مناورات «حماة الصداقة 4» في روسيا. وقال الناطق باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب الذي بدأ في 20 أغسطس الجاري شارك في تنفيذه أكثر من ألف مقاتل من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، مشيراً إلى أنّ المراحل الأولى للتدريب تضمنت رفع درجات الاستعداد القتالي، وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة.

كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وإجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات. ووفق البيان، فإنّ القوات المشاركة بالتدريب نفذت بياناً عملياً، تضمن عملية اقتحام أحد المطارات الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة، إذ قامت الطائرات بتنفيذ الإسقاط الجوي وإسقاط عدد من مركبات القتال للتحرك وتنفيذ عملية الاقتحام.

وقامت القوات المشاركة بحصار المطار، ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات المسلحة، والاستيلاء على المطار وتأمينه وتطهيره من العناصر الإرهابية. كما تم استخدام طائرات الهليكوبتر للسيطرة على محاور الاقتراب وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وملاحقة العناصر الهاربة. وتضمنت المرحلة الختامية التي حضرها عدد من قادة الدول الثلاث المشاركة، تنفيذ عملية مشتركة لحصار ومطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم بالرمايات المختلفة.