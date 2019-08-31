عشرات الإصابات في «جمعة الوفاء للشهداء»

المصدر: غزّة، رام الله - البيان، وكالات

أصيب 87 فلسطينيا بجراح جراء قمع الإحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ72 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 87 إصابة منها 44 بالرصاص الحي إضافة إلى إصابة مسعف و صحفي على أيدي قوات الإحتلال . في اعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة بالرصاص والرصاص المطاطي. وأفاد مصدر طبي، بأن بين المصابين مصوراً صحافياً أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في رأسه شرقي غزة.

استهداف

وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر أمس، في مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم «جمعة الوفاء للشهداء» والتي تأتي متزامنة مع الذكرى الخامسة لانتهاء حرب 2014 على قطاع غزة. واقترب المئات من المتظاهرين من السياج العنصري الفاصل، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات. إلى ذلك، أعلنت قوات الاحتلال، اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم تسلّلهم عبر السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة قبيل انطلاق فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار. وقال جيش الاحتلال في بيان، إن قوة إسرائيلية اعتقلت أربعة أشخاص مشتبه بهم اجتازوا السياج جنوبي قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وأضاف إنهم نقلوا للتحقيق لدى قوات الأمن.

قمع مسيرة

في الأثناء، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بجروح متفاوتة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، ونصبوا كميناً في منزل قيد الإنشاء، إلّا أنّ الشبان كشفوا الكمين وحاصروا الجنود المتواجدين فيه، قبل أن تقتحم قوات كبيرة البلدة، تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان تمّ إسعافهم ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأكّد المشاركون في المسيرة، أنّ كل أشكال القمع من اعتقال أو إصابات لن تثنيهم عن الاستمرار حتى تحقيق كامل أهداف مسيرتهم التي دخلت عامها التاسع من دون تراجع.