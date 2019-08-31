خبراء فرنسيون لـ«البيان»: ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية إيرانية

المصدر: باريس - مريم بومديان

قال سياسيون وقانونيون فرنسيون إن التحركات الحوثية الإيرانية في اليمن أخيراً، إعلان صريح وواضح من جانب ميليشيا الحوثي عن نفسها كمنظمة إرهابية وفق بنود القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق.

تبعية وإرهاب

وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون ريتشارد جيروم، لـ«البيان»، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية أعلنت صراحة ورسمياً عن نفسها «ميليشيا إرهابية تعمل لصالح إيران» وليس كما كانت دائماً تتستر بإعلانها أنها «فصيل وطني»، وذلك من خلال عدة مواقف رسمية معلنة خلال الأيام الماضية، أولها زيارة وفد حوثي رسمي لطهران والظهور أمام كاميرات التلفزيون لأول مرة يقدمون البيعة للنظام الإيراني، ثم تعيين «سفير لليمن في طهران» دون صفة لهم وبالمخالفة للشرعية الدولية التي تعترف بحكومة يمنية موجودة وتمارس عملها بالفعل، هذا يعني صراحة أن ميليشيا الحوثي من الناحية القانونية «ميليشيا إرهابية عدوانية خارجية تحارب الشعب اليمني».

ويضيف جيروم أن الميليشيا أكدت صفتها الإرهابية بعد ذلك بيومين أيضاً عندما أطلقت صاروخاً باليستياً إيرانياً على عرض عسكري للقوات اليمنية، وهكذا أصبحت الحقيقة واضحة، وعلى المجتمع الدولي التعامل معها صراحة وإعلان الحوثي منظمة إرهابية والتعامل معها تعامل المنظمات الخطرة التي يستوجب إبادتها فوراً.

حفنة مرتزقة

أكدت أستاذة العلاقات الدولية بمعهد الدراسات السياسية بباريس، فاني دي فنيس، أنه في ظل التطورات الجديدة في اليمن، لم يبقَ أمام الأصوات أو دعاة «حُسن النية» إعادة النظر في أمر هذه الميليشيا التي تشدقت لسنوات بشعارات «التحرير ووحدة اليمن» لإخفاء حقيقة أنهم مجرد «حفنة من المرتزقة» يعملون لصالح إيران ضد مصلحة اليمن وشعبه، والآن أصبح كل شيء معلناً.