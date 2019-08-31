تحركات قيادي «إخواني» في الجوف للتنسيق مع الحوثي

المصدر: الجوف - وكالات

كشفت مصادر يمنية عن تحركات يقوم بها القيادي في حزب الإصلاح وعضو ما يسمى مجلس الشورى، الباشا بن حزام العطية، بهدف التنسيق بين شيوخ القبائل في محافظة الجوف وقيادات حوثية.

وأشارت المصادر وفق مواقع إخبارية يمنية إلى قيام العطية بإجراء اتصالات مكثفة مع قيادات القوات اليمنية وشيوخ القبائل في محافظة الجوف للإقناعهم بالانضمام للميليشيا الحوثية وتسليم مناطقهم تحت ذريعة الصلح القبلي وإنهاء الحرب في المحافظة. ولم تكشف المصادر عن موقف اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف من هذا النشاط المشبوه للعطية، وخصوصاً أن الاثنين تربطهما علاقة خاصة ومتينة.