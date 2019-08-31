ميليشيا الحوثي تغلق ثمانية مستشفيات في صنعاء

المصدر: عدن - وكالات

أغلقت ميليشيا الحوثي، ثمانية مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ نهاية عام 2014. وأفادت مصادر محلية، بأن ما تسمى بوزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء أغلقت مستشفيات سعوان والهلال الأبيض والخزان والسلام التخصصي.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي أغلقت أيضاً مستشفيات مجلي والعظام وحدة والذهبي. وذكرت المصادر أن الميليشيا قامت بسحب تراخيص هذه المستشفيات وإزالة لوحاتها.

وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي قامت أيضاً بإغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 بصنعاء. وتأتي هذه الإجراءات الحوثية بعد أن نفذت حملات نهب وقمع طالت العديد من مؤسسات القطاع الخاص بصنعاء، وسط سخط كبير من قبل التجار والمستثمرين.