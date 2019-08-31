الأمم المتحدة تجلي 12700 من مخيم الركبان السورية

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستساعد على إجلاء المدنيين من مخيم الركبان في الصحراء السورية على الحدود مع الأردن بعد أن حددت بعثة الأسبوع الماضي أسماء الراغبين في مغادرة المخيم.

وصرح المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومسيس «نحن مستعدون لتسهيل» عمليات الإجلاء من مخيم الركبان. وقال لوكالة فرانس برس في مقابلة في بيروت «نريد أن نضمن حدوث ذلك بطريقة طوعية» واصفاً الوضع في المخيم بأنه «مزرٍ». وبحسب مسؤول الأمم المتحدة، لا يزال حوالي 12700 شخص في مخيم الركبان المعزول والقريب من قاعدة يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي فبراير أعلنت الحكومة السورية وروسيا، الداعم الرئيس لها، عن فتح ممرات للخروج من المخيم ودعت سكانه إلى الخروج.