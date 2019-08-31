المغرب يوقف 400 مهاجر أفريقي

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت السلطات المغربية، إيقاف مئات المهاجرين الأفارقة، أمس، ومنعهم من دخول مدينة سبتة شمال المغرب عبر مركز بليونش الحدودي.

ووفق إفادة إدارة الأمن في عمالة المضيق - الفنيدق التابعة لمحافظة مدينة تطوان، فقد أوقفت ما يقارب 400 مهاجر سري ينتمون لدول أفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، اقتحام مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. وأفادت إدارة الأمن بتوقيف 90 فردا من المقتحمين وأحالتهم على النيابة العامة لمتابعتهم فيما يجري البحث عن باقي المهاجرين السريين.

إلى ذلك، تمكنت مجموعة مؤلفة من 155 مهاجراً أفريقياً من الدخول إلى سبتة شمال المغرب، عبر تجاوز سياج الأسلاك الشائكة، وفق ما أعلن متحدث باسم المحافظة المحلية. وأوضح الناطق أن جميعهم متحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، معظمهم من غينيا. ووفق الناطق فقد تجاوز المهاجرون السياج الحدودي، مستغلين الضباب وقد تسببوا بإصابة 12 حرساً مدنياً كانوا يحاولون اعتراضهم،، فيما تلقى عدد منهم الرعاية بسبب جروح أصيبوا بها.

وتمكّن 3427 مهاجراً من الدخول إلى هاتين المدينتين عبر البرّ، منذ مطلع العام، أي 18.1 في المئة أقلّ من العام الماضي، وفق الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية الإسبانية. ودخل 671 من بينهم إلى سبتة، لا سيّما عبر الاختباء في سيارات. ويتوجّه المهاجرون بعد دخولهم إلى الأراضي الإسبانية، عادة إلى مركز استقبال لتقديم طلب لجوء. ووصل 14591 مهاجراً عبر البحر إلى إسبانيا منذ يناير، أي 42.5 في المئة أقل من العام الماضي، وفق وزارة الداخلية.