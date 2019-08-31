فلسطين نحو شكوى هندوراس في الأمم المتحدة

المصدر: رام الله، القاهرة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، اعتزام حكومته رفع شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على خلفية قرارها فتح بعثة دبلوماسية لها لدى إسرائيل في القدس.

مشروع قرار

وقال اشتية في بيان صحافي، إنه سيتم كذلك تقديم مشروع قرار ضد هندوراس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمخالفتها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، معتبراً قرار هندوراس مخالف للإجماع الدولي وللقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين وكل المؤمنين بإمكانية الوصول لحل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين.

ودعا اشتية، رئيس هندوراس خوان هرنانديز، إلى التراجع عن زيارته لإسرائيل المقررة اليوم لافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس، واصفاً هذه الخطوة بأنّها جريمة بحق القانون الدولي، مؤكّداً أنّ حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة حق مقدس ومن غير المقبول أن يكون موضوعاً لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو إسرائيل.

تنديد

بدوره، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار هندوراس. وكتب عريقات على حسابه في «تويتر»، أنّ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشيراً إلى أنّ الخطوة تمثّل تشجيعاً لسلطة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ممارساتها الإجرامية.

من جهته، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس المحتلة. وأكد أبو الغيط في بيان، أنه بعث رسالة خطية لرئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس، مطالباً إياه بمراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطيرة، والتي تنطوي على أهمية عُظمى، ليس فقط للعالم العربي، وإنما للمسلمين في العالم.