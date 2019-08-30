دول عربية تعلن السبت رأس السنة الهجرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بعض الدول العربية أن غداً السبت هو أول أيام السنة الهجرية بعد إعلان نتائج تحري هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، حيث أعلنت الإمارات ومصر والأردن أن السبت هو أول أيام العام الهجري الجديد.

الإمارات

ذكرت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية أنه طبقا للجهات المختصة في الدولة، فإن السبت هو غرة شهر محرم، وبالتالي سيكون إجازة للعاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية، فيما يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد.

وأعلنت أن السبت عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.



مصر

ومن جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

وقالت تم استطلاع هلال شهر المحرم والسبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

الاردن

وقال المفتي العام في الاردن محمد الخلايلة، إن السبت، هو غرة شهر محرم لعام 1441 هجرية.