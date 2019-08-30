الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر عددًا من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت :
- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.
- يُعدَّل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.
- إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.
- إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.
- ربط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
- إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
- تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.
- تعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين بندر إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
- تعيين الدكتور بندر محمد بندر العيبان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
- تعيين مازن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ عقلاء العقلاء نائباً لرئيس الديوان الملكي.
- إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.
- إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
- إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه.