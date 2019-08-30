الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر عددًا من الأوامر الملكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت :

- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

- يُعدَّل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.

- إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

- إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

- ربط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- ‏‫تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

- تعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين ‏‫بندر إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

- تعيين الدكتور بندر محمد بندر العيبان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

- تعيين مازن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ عقلاء العقلاء نائباً لرئيس الديوان الملكي.

- إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

- إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

- إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه.