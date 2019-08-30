القوة الجوية السعودية تفوق جيوش 20 دولة

المصدر: البيان الالكتورني

أحلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ12 عالمياً ضمن أقوى الجيوش العالمية في الجو 2019، والثانية عربيا بـ848 طائرة ضمن تقرير نشره موقع «globalfirepower» وشمل 137 دولة.

كما تفوقت على جيوش 20 دولة بلغ مجموع طائراتها معا 839 طائرة فقط ، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

وشملت معايير التصنيف، كافة أنواع المقاتلات، الطائرات العامودية، طائرات التدريب والاستطلاع، وتفوقت المملكة على دول أوروبية كبرى.

الترتيب العالمي



إيطاليا " 14" 813

بريطانيا " 15" 811

ألمانيا " 17" 613

الدول الـ5 الأولى في القائمة

1- الولايات المتحدة 13398

2- روسيا 4078

3- الصين 3187

4- الهند 2082

5- كوريا الجنوبية 1614

12 - المملكة العربية السعودية 848

الدول الـ20 وعدد طائراتها

- النرويج 138

- الدنمارك 113

- صربيا 106

- البرتغال 87

- كرواتيا 78

- جورجيا 67

- بلغاريا 56

- سلوفاكيا 44

- المجر 42

- أيرلندا 19

- ألبانيا 19

- ليتوانيا 12

- إستونيا 5

- لاتيفيا 5

- كازاخستان 5

- سيراليون 5

- مدغشقر 2

- إفريقيا الوسطى 3

- مولدوفا 3

- سورينام 3

- المجموع 839 طائرات