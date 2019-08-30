القوة الجوية السعودية تفوق جيوش 20 دولة

أحلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ12 عالمياً ضمن أقوى الجيوش العالمية في الجو 2019، والثانية عربيا بـ848 طائرة ضمن تقرير نشره موقع «globalfirepower» وشمل 137 دولة.
كما تفوقت على جيوش 20 دولة بلغ مجموع طائراتها معا 839 طائرة فقط ، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.
وشملت معايير التصنيف، كافة أنواع المقاتلات، الطائرات العامودية، طائرات التدريب والاستطلاع، وتفوقت المملكة على دول أوروبية كبرى.
الترتيب العالمي
إيطاليا " 14" 813
بريطانيا " 15" 811
ألمانيا " 17" 613
الدول الـ5 الأولى في القائمة
1- الولايات المتحدة 13398
2- روسيا 4078
3- الصين 3187
4- الهند 2082
5- كوريا الجنوبية 1614
12 - المملكة العربية السعودية 848
الدول الـ20 وعدد طائراتها
- النرويج 138
- الدنمارك 113
- صربيا 106
- البرتغال 87
- كرواتيا 78
- جورجيا 67
- بلغاريا 56
- سلوفاكيا 44
- المجر 42
- أيرلندا 19
- ألبانيا 19
- ليتوانيا 12
- إستونيا 5
- لاتيفيا 5
- كازاخستان 5
- سيراليون 5
- مدغشقر 2
- إفريقيا الوسطى 3
- مولدوفا 3
- سورينام 3
- المجموع 839 طائرات