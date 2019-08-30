الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة بريف إدلب

المصدر: د ب ا

سيطر الجيش السوري والقوات الموالية له فجر اليوم الجمعة على بلدة التمانعة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة.

صرح بذلك قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وأضاف "يواصل الجيش تقدمه في ريف ادلب وحماة حيث بدأت القوات التقدم باتجاه تل سكيكات وسط هروب مسلحي المعارضة أمام ضربات الجيش وسلاح الطيران، وتتقدم القوات باتجاه بلدة التح ومنها الى مدينة معرة النعمان ".

من جانبه، اعترف قائد ميداني في فصائل المعارضة بسيطرة الجيش السوري على بلدة التمانعة بعد معارك استمرت لأكثر من 24 ساعة، مضيفا أن مقاتلي المعارضة اضطروا للانسحاب.

وقال القائد العسكري، الذي رفض ذكر اسمه "قتل أكثر من 30 عنصراً وجرح حوالي 20 في انفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعاً للقوات الحكومية على أطراف بلدة التمانعة، إضافة الى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال تقدم القوات الحكومية والروسية ومعاركها صوب بلدة التمانعة وداخلها".

وأضاف " تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته فجر اليوم القوات الحكومية والروسية على محور حرش عابدين والقصابية في ريف ادلب الجنوبي وقتل وجرح منهم أكثر من 20 عنصراً أغلبهم من القوات الروسية الخاصة ".

وأكدت قاعدة حميميم العسكرية الروسية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي" سيطرة القوات الروسية والسورية على التمانعة ".

واعترفت القوات الروسية في سوريا على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي "بقتل اكثر من 70 عنصراً من القوات الحكومية خلال الهجوم على التمانعة ".