السيسي: أفريقيا منفتحة على شراكات دولية قوية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن القارة الأفريقية منفتحة على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون مع أفريقيا.

ودعا السيسي، خلال كلمة اليوم في افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني، على هامش أعمال القمة السابعة للتيكاد، بمشاركة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، الشركاء لاغتنام الفرص التي توفرها القارة الأفريقية والتي ستعود بالمكاسب على كل الأطراف.

وشدد السيسي على أهمية هذه الفاعلية المهمة التي تأتي تأكيداً لأحد أهم محاور التيكاد المتمثلة في التعاون بين القطاع الخاص في أفريقيا واليابان، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يؤكد ما باتت توفّره أفريقيا من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات. وطالب السيسي كل شركاء أفريقيا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة وفرص الاستثمار الموجودة في القارة الأفريقية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والربط الملاحي وتنمية الموانئ.

تطورات

إلى ذلك، بحث السيسي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا. وشهد لقاء السيسي مع غوتيريس، أمس، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد 7»، التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية.

وجرى التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الشأن خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة، خصوصاً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا. وشدّد السيسي على تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.