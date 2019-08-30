التحالف: إجراءات صارمة لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

توعّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، باتخاذ إجراءات صارمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية على المناطق المدنية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قصف إرهابي تعرض له مطار أبها الدولي المدني الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.



وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف مساء أول من أمس على مطار أبها الدولي. وقال العقيد الركن تركي المالكي، الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، في تصريح بثه وكالة الأنباء السعودية إن المقذوف سقط على مطار أبها الدولي، مساء أول امس. وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ كروز، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.



وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



طائرة مسيّرة



في السياق، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا من صعدة باتجاه المملكة. وقال العقيد الركن المالكي إن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.



وأوضح العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيا هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوفها، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.