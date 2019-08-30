7 ضحايا بفيضانات وسيول في جنوب المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أودت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة،الليلة قبل الماضية، بحياة 7 أشخاص كانوا يحضرون مباراة لكرة القدم في ضواحي مدينة تارودانت في جنوب المغرب.

وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا الـ7، وهم شاب يبلغ 17 عاماً و6 مسنين.

وتم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله إلى المستشفى، بينما ما زال البحث جارياً عن «شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين»، وفق المصدر نفسه.

وقال شاهد عيان: إنّ السيول جرفت ملعباً لكرة القدم في القرية، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة. وأضاف «تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعاً للملابس لكن السيول جرفتهم»، مشيراً إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم. وأعرب عن خشيته من أن تكون السيول أودت بحياة ضحايا آخرين في القرى المجاورة. وأكدت السلطات المحلية فتح تحقيق «تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات». وأفاد شاهد آخر «تعرضنا لصدمة كبيرة، أبلغ 64 عاماً ولم أشاهد قط أمطاراً منهمرة بهذا الشكل».