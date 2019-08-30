نجاح القوات الأمنية العراقية في إيقاف زحف تنظيم داعش الإرهابي صوب 15 قرية

المصدر: بغداد - البيان

أفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقية، صادق الحسيني، أمس، بأنّ القوات الأمنية نجحت في إيقاف زحف تنظيم داعش الإرهابي صوب 15 قرية في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال الحسيني إنّ انتشار القوات الأمنية في ريف قضاء خانقين، أعطى نتائج مهمة على مختلف الأصعدة، ونجح في إيقاف زحف خلايا تنظيم داعش صوب 15 قرية زراعية. وأضاف الحسيني، أنّ القرى الـ 15 كانت في وضع مأساوي قبل انتشار القوات الأمنية، بسبب تكرار هجمات داعش، إلّا أنّ الوضع تغيّر، بعد توفّر الأمن وبدء العديد من الأسر النازحة العودة إلى مناطقها.

إلى ذلك، ذكر مصدر محلي في محافظة ديالى، أنّ ثلاثة عناصر أمنيين أصيبوا خلال التصدي لهجوم إرهابي شمال شرقي المحافظة. وقال المصدر، إن عناصر إرهابية يعتقد أنّها من داعش هاجمت نقاطاً لشرطة الطوارئ قرب منطقة وادي العوسج في محيط ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، وإنّ ثلاثة عناصر أمنيين من الشرطة أصيبوا بجروح خلال إحباط الهجوم، مبيناً أنه تمّ نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج.