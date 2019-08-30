تمشيط الجيش الجزائري لأربع ولايات

المصدر: الجزائر - وكالات

تمكنت وحدات للجيش الجزائري، أول من أمس، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة في أربع ولايات «محافظات» وهي: المدية، عين الدفلى وسيدي بلعباس، من كشف وتدمير أربعة مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي أغراض مختلفة، حسب ما أورده أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أغسطس الجاري، خلال عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من المدية وعين الدفلى وسيدي بلعباس أربع قنابل تقليدية الصنع وأربعة مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي أغراض مختلفة».

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت وحدة للجيش الجزائري بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (قوات خاصة) بسيدي بلعباس، تاجري مخدرات بحوزتهما 19 كيلوغراماً من الكيف المعالج، في حين تم توقيف تاجري مخدرات آخرين وضبط 28650 كيلوغراماً من المادة ذاتها خلال عمليتين متفرقتين بكل من غرداية وبشار.

من جهة أخرى، أوقفت وحدة للجيش الجزائري ببرج باجي مختار سبعة أشخاص وحجزت شاحنة ومركبة رباعية الدفع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة مهربيْن.