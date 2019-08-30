الجروان يدعو الدول العربية إلى التكاتف لمواجهة التهديدات

المصدر: القاهرة-وام

أكد رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد محمد الجروان أن العالم العربي غني بالقيادات الفكرية والثقافية، مطالباً الدول العربية بالتكاتف لمواجهة التهديدات والأطماع التي تحيط بها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس على هامش مشاركته في ورشة عمل نظمتها جامعة الدول العربية، تحت عنوان «مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة» والتي استمرت يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة وذلك بهدف طرح رؤية الاتحاد العام للخبراء العرب للمشاركة مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأكد الجروان أنه تم دعوة الخبراء والمتخصصين المعنيين من أجل نشر الوعي والتعامل مع قضايا التنمية المستدامة بما يخدم المواطن العربي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة في ظل شح الموارد المائية في المنطقة وفي ضوء التحديات بمجال الاستدامة والتنمية في الوطن العربي، مؤكداً أن الورشة ناقشت العديد من أوراق العمل في هذا الشأن.

ونوه الجروان إلى أهمية الشراكة بين مراكز الفكر في الوطن العربي وصناع القرار في الدول العربية والحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وترجمة ماورد من أفكار ورؤى في الأوراق البحثية على أرض الواقع.

من ناحية أخرى توقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس العالمي للتسامح والسلام الثلاثاء المقبل.