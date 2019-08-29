فريق أممي لمعاينة ناقلة نفط معطّلة قبالة اليمن تشكل خطراً على البيئة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة أن فريقا من الخبراء الأمميين وصل إلى جيبوتي استعداداً لمعاينة ناقلة نفط متوقّفة قبالة سواحل اليمن والتي لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 وتشكل خطراً على البيئة.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بدء مهمة الخبراء الأمميين رهن بـ«الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية». وتطالب الأمم المتحدة منذ وقت طويل بمعاينة السفينة لكن السلطات المحلية لم توافق على طلبها إلا مؤخراً. وأضاف دوجاريك أن «حمولة الناقلة تبلغ نحو 1,1 مليون برميل من النفط. وهيكلها لم يخضع للصيانة منذ العام 2015 ومن شأن أي تسرب نفطي أن يتسبب بكارثة بيئية وإنسانية».

وينوي خبراء الأمم المتحدة أولاً إجراء «تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن».