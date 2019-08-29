الموقف الإماراتي السعودي الموحّد رسالة حازمة لقوى الشر

المصدر: القاهرة - البيان

أكدت عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائبة شادية خضير أن التنسيق بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، باعتبارهما قوتين رئيسيتين في المنطقة وفي المنطقة بصفة عامة، يلعب دوراً فاعلاً في حفظ الأمن واستعادة التوازن إلى المنطقة.

وقالت خضير في تصريحات لـ«البيان» إن العلاقات بين الإمارات والسعودية، نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية، مؤكدة أن الدولتين ــ قيادة وشعباً، يؤمنان بـ«وحدة المصير»، الأمر الذي يجعل من تلك العلاقات مصدر قوة للخليج بشكل خاص والمنطقة العربية عموماً.

وأضافت عضو لجنة الشؤون العربية أن أكبر تجسيد لقوة التحالف والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، وتوافق رؤيتهما بشأن العديد من القضايا، هو البيان المشترك الذي صدر مؤخراً عن الدولتين بشأن تطورات اليمن، معتبرة أن هذا البيان كان رسالة حازمة لقوى الشر التي تتربص بالمنطقة بهدف تفتيت الصف العربي، وكان مفاد هذه الرسالة، أن أي محاولات لاستهداف الأمن القومي العربي سيكون مصيرها الفشل الذريع.

ولفتت خضير أن الدول العربية استوعبت الدرس جيداً، وباتت تعرف من يريد الوقيعة بينها ومن يريد لها الفوضى والتدمير، لذلك أصبحت أكثر تضامناً مع بعضها البعض، لإيمانها بأن هذا التضامن قضية «أمن قومي عربي» في ظل مرحلة بالغة الدقة من تاريخ أمتنا العربية، والتي تتعرض فيها لمخاطر وتحديات بالغة الصعوبة وتمثل تهديداً صارخاً لعالمنا العربي.

مواجهة التهديدات

وحول تأثير هذا التضامن والتنسيق المستمر بين الإمارات والسعودية على قضايا المنطقة، أكدت النائبة البرلمانية أن هذا التنسيق يلعب دوراً بارزاً في مواجهة التهديدات التي تواجه أمن الخليج والمنطقة، متابعة بالقول: لعل أكبر دليل على ذلك هو التنسيق الكامل بين السعودية والإمارات ومعهما مصر والبحرين في ملف «مواجهة قطر» عبر فضح السياسات القطرية الداعمة للإرهاب، ثم التنسيق بين السعودية والإمارات في الملف اليمني من خلال الموقف الصلب الذي تتخذه البلدان وتعاونهما في التحالف العربي، إضافة إلى الموقف أخيراً من إيران لما تشكله طهران من خطر محدق بالمنطقة.

واختتمت عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري بالتأكيد على أن دولة الإمارات والسعودية تجمعهما مصالح وروابط مشتركة ينطلقان من خلالها في علاقات وطيدة تعزز التنسيق الدائم بينهم في مختلف الملفات، على اعتبار أن البلدين في خندق واحد، بقصد الدفاع عن أمن الخليج العربي والمنطقة بأكملها.