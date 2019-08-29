سيول جارفة تخلف 7 قتلى بالمغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

خلفت السيول الجارفة بالمغرب عددا من القتلى والمفقودين أثناء مشاهدتهم، مساء اليوم، مقابلة لكرة القدم بملعب "تزيرت" جنوب المغرب.

وقال مصطفى العراف، عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت، إنه "تم انتشال جثث 7 أشخاص، فيما لازالت جثة مفقودة، والبقية تم إنقاذها".

وعن حيثيات الحادثة قال العراف إن "دوار تيزرت كان يشهد مقابلة في كرة القدم بملعب بجانب الوادي، قبل أن يتفاجأ من كان بالمكان بسيول جارفة لم تشهدها المنطقة منذ الستينيات من القرن الماضي".

وأضاف المتحدّث ذاته أن "من كان بالملعب استطاع الفرار لحظة معاينة الحمولة الكبيرة للوادي، فيما أحاطت السيول بمنزل كان بسطحه نحو 15 شخصا، كانوا يُتابعون منه مقابلة كرة القدم، قبل أن ينهار بفعل قوة السيول"وفق موقع هسبريس.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية المغربية قد أعلنت أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية من المستوى البرتقالي يوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ويوم الخميس من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساء بعدد من أقاليم المملكة .