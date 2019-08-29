شقيق تميم يتهرّب من دعوى جنائية في أمريكا

المصدر: واشنطن - وكالات

يوماً بعد آخر، تستمر فضائح وانتهاكات تنظيم الحمدين، فما بين عنصرية وعبودية واستخدام نفوذ بشكل خاطئ، تظهر قضية جديدة بطلها شقيق أمير قطر في تهم احتجاز وتعذيب وتهديد بالقتل لأمريكيين.

وكشفت المحامية الأمريكية، ريبيكا كاستانيدا، أنّ شقيق أمير قطر خالد بن حمد بن خليفة، يتهرّب هو ومحاميه وشركاته من تسلم دعوى قضائية تحمل شبهات جنائية ومخالفة للقانون.

لا إفلات

وأشارت كاستانيدا، إلى أنّ عدم تسلم شقيق أمير قطر صحيفة الدعوى، يعطيه فرصة في تأجيل الجلسات، إلّا أنّه لن يفلت من المحاكمة، لافتة إلى أنّ ما قام به شقيق أمير قطر سيكون له عقاب رادع طبقاً للقانون الأمريكي، وأن الإمساك به مسألة وقت، وستنجح الجهود القانونية الحالية في تحقيق عقاب رادع عليه. وأوضحت أنه هارب في مكان غير معلوم، ولا أحد يعرف مكانه، مبينة أنّ السفارة القطرية لم ترد على مراسلات مكتبها، حتى يتسنى لها إشهار الدعوى القضائية ضده، والبدء في جلسات المحاكمة العلنية.

وقالت كاستانيدا، إنّ الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة، حاول إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر. ووفق أوراق الدعوى القضائية، فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها، هو ماثيو أياندي الذي كان يعمل طبيباً لشقيق أمير قطر أثناء فترات شربه الكحول. وأوضحت أنّ خالد بن حمد بن خليفة، أجبره على العمل على مدار 36 ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، فاضطر إلى الهروب قفزاً من ارتفاع 18 متراً.

اتهامات

وأضافت المحامية الأمريكية، أنّ سلطات التحقيق تبحث الآن عن أي قضايا أخرى قد يكون شقيق أمير قطر مطلوباً على ذمتها، منوّهة إلى أنّه سيواجه اتهامات جنائية مختلفة من قبل سلطات التحقيق الفيدرالية الأمريكية. ووفق المحامية، فإنّ الدعوى القضائية رفعت في 23 يوليو الماضي بمحكمة فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية. وجاء في الدعوى أنّه خلال فترة عمل ماثيو بيتارد، طلب منه شقيق أمير قطر أن يقتل شخصين أواخر سبتمبر 2017 ونوفمبر في العام نفسه في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.