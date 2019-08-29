اليابان تساند جهود مصر في مكافحة الإرهاب

المصدر: طوكيو - وكالات

أكّد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس، دعم بلاده للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف في الشرق الأوسط. وجاء موقف طوكيو المشيد بجهود القاهرة، خلال قمة جمعت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وشينزو آبي، في يوكوهاما، جنوبي العاصمة اليابانية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أنّ القمة استعرضت سبل دعم المشاركة اليابانية - الأفريقية. بدوره، قال السيسي، إن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي بُعداً استراتيجياً مهماً لمساهمة مصر، لاسيما في ظل ما أبدته طوكيو من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية.

ويجري هذا التنسيق من خلال أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية الأفريقية 2063 والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية للدول الأفريقية. وأشاد السيسي، بالحرص على التعاون بين البلدين في أفريقيا، وتوظيف إمكانات مصر وقدراتها لدعم المشروعات التنموية المطروحة، في إطار المشاركة بين الجانبين وتوسيع نطاق مساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة.